Elica, CdA nomina Giulio Cocci quale nuovo CFO

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Elica ha nominato, con effetto immediato, Giulio Cocci nel ruolo di Group Chief Financial Officer, sostituendo Alessandro Carloni, che ha deciso di lasciare l’Azienda con decorrenza primo novembre 2019 per cogliere una nuova opportunità professionale.

Giulio Cocci, nato a Fermo il 13 aprile del 1970, laureato in Economia e Commercio, è entrato in Elica il 16 marzo 2018 nel ruolo di Group Controlling & Investor Relations Director. Finance Executive con una esperienza internazionale di oltre 20 anni nel settore degli elettrodomestici, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Indesit Company e Whirlpool Corporation, fra i quali quello di CFO Russian Federation & CIS, Regional Finance Director East Europe, CFO Turchia e Spagna.