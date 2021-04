Eli Lilly, trimestrale delude le attese. Calano i ricavi da farmaci Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – I ricavi della società farmaceutica statunitense Eli Lilly sono diminuiti del 16% a 6,8 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021. Le spese operative sono aumentate dell’11%, guidate principalmente da maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, compresi 220 milioni per sviluppare terapie per il Covid-19. L’utile netto è sceso a 1,36 miliardi di dollari, o 1,49 per azione, nel trimestre terminato il 31 marzo da 1,46 miliardi, o 1,60 per azione, un anno prima.

La società ha guadagnato 810,1 milioni di dollari dai suoi farmaci Covid-19 nel trimestre, al di sotto delle stime di 985 milioni di dollari, secondo gli analisti di Guggenheim. Questi farmaci, che includono il bamlanivimab (il cui uso da solo negli USA è stato bloccato a marzo per l’inefficacia contro le varianti), avevano registrato vendite per 871,2 milioni di dollari nel quarto trimestre 2020.

“Nel primo trimestre del 2021, Lilly ha continuato a far progredire il nostro core business e compiere progressi strategici per guidare la crescita futura, fornendo nel contempo centinaia di migliaia di dosi dei nostri anticorpi Covid-19 ai pazienti e ricevendo nuovi dati per le nostre terapie con anticorpi monoclonali e nuove autorizzazioni in tutto il mondo per aiutare a combattere la pandemia”, ha affermato David A.Ricks, presidente e CEO della società.

La società ora si aspetta utili rettificati per l’intero anno compresi tra 7,80 e 8 dollari per azione dalla sua precedente previsione compresa tra 7,75 e 8,40 dollari per azione. I ricavi da farmaci Covid-19 sono ora previsti nell’intervallo da 1 miliardo a 1,5 miliardi di dollari, da 1-2 miliardi previsti in precedenza.