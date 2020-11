Elezioni USA, Biden verso la vittoria: attesa per il discorso alle 2 (ora italiana)

editato in: da

(Teleborsa) – La diretta dalla Casa Bianca del presidente degli Stati Uniti che viene interrotta da tutti i principali media americani è una di quelle immagini che rimarranno nella storia e che ha segnato, con l’ormai confermato vantaggio di Joe Biden, il cambio di passo di queste elezioni. Per MsNbc, Nbc, Abc, Cbs, Cnsbc ma anche per la rete amica Fox News di proprietà di Rupert Murdoch, le dichiarazioni di Donald Trump – che continua ad affermare di voler portare “la controversia legale” sul voto fino alla Corte suprema – sono false e le accuse di brogli “prive di fondamento”.

Mentre Biden, dopo il sorpasso sul suo sfidante in Georgia e Pennsylvania, allunga il passo verso la vittoria, il tentativo di Trump di invalidare le elezioni sospendendo il conteggio dei voti postali sembra essere svanito nel nulla insieme agli account social del suo stratega Steve Bannon. Quest’ultimo è stato censurato da You Tube, Facebook e Twitter dopo aver pubblicato messaggi in cui invitava il tycoon a cominciare il suo secondo mandato decapitando l’epidemiologo che ha gestito l’emergenza Covid e il direttore dell’Fbi Christopher Wray.

Il segnale che l’America si appresta a incoronare il candidato democratico come nuovo presidente è arrivato nel primo pomeriggio (ora italiana) quando l’aviazione degli Stati Uniti ha chiuso lo spazio aereo sopra la casa di Biden a Wilmington, in Delaware, per un raggio di 1 miglio, sospendendo temporaneamente anche il sorvolo sul vicino Chase Center, possibile teatro del discorso atteso nelle prossime ore.

Si allarga, intanto, il vantaggio di Biden Pennsylvania, Stato chiave che porta in dote 20 seggi elettorali e gli consentirebbe di raggiungere i 270 delegati necessari a vincere la competizione elettorale chiudendo definitamente la strada verso la rielezione di Trump. Eventualità che il partito repubblicano sta provando a scongiurare con una richiesta alla Corte Suprema di bloccare i voti arrivati in ritardo. Ancora in bilico anche North Carolina (15 seggi); Nevada (6 seggi); e Arizona (11 seggi).

Biden e Kamala Harris si preparano a tenere un discorso alla nazione attorno alle 20 (ore 2 italiane). Trump, dal canto suo, ha già annunciato che, anche se dovesse perdere in Stati come la Georgia o la Pennsylvania, non intende concedere la vittoria al democratico. Una vittoria che viene già data per scontata dalla speaker della camera, Nancy Pelosi, che riferendosi a Biden come al “presidente eletto” ha affermato: “Non abbiamo vinto tutte le battaglie alla camera, ma abbiamo vinto la guerra”.