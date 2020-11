Elezioni USA, Biden sorpassa Trump in Georgia e “vede” la Casa Bianca

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo ancora con il fiato sospeso in attesa di scoprire chi sarà il 46esimo Presidente degli Stati Uniti con Biden si avvicina a grandi passi alla Casa Bianca.

Riflettori puntati sulla Georgia, stato tradizionalmente repubblicano, dove si è materializzato il sorpasso. Quando manca solo l’1% delle schede da scrutinare, il vantaggio ora è di 900 voti che potrebbe segnare un risultato storico in uno Stato che non sceglie un presidente democratico dal 1992, quando il candidato era Bill Clinton.

Tuttavia, la vittoria dei 16 elettori della Georgia non consegnerebbe le chiavi della Casa Bianca a Joe Biden, che avrebbe bisogno di un solo grande elettore per raggiungere il “magic number” di 270. Ma la gran parte degli esperti concorda: senza Georgia , si allontana il secondo mandato del tycoon.

Il democratico continua sulla strada del fairplay e si dice convinto che quando il conteggio dei voti sarà terminato lui e Kamala Harris saranno dichiarati vincitori. Lo ha detto a Wilmington, Delaware. “Chiedo a tutti di mantenere la calma, il conteggio è in corso, e sapremo presto” i risultati”.

Trump non ci sta: “Se contiamo i voti legali sto vincendo io. Non c’è stata l’onda blu prevista dai sondaggi ma un’onda rossa. Il partito repubblicano è diventato il partito della classe lavoratrice”. E affonda: “Vedo frodi, corruzione e brogli. Non permetteremo a corrotti di rubare le elezioni”.

Nel frattempo, il Secret Service ha inviato una squadra di rinforzi a Wilmington, in Delaware, per aumentare la protezione attorno a Joe Biden e famiglia. Lo scrive il Washington Post. Segnale che il dem sarebbe, ormai, pronto a tenere il discorso della vittoria, già nelle prossime ore, soffiando a Trump le chiavi della Casa Bianca.