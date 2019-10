Elezioni Umbria, Centrodestra strappa al 57,55%. Conte sereno cita Modugno

editato in: da

(Teleborsa) – Le elezioni in Umbria, regione storicamente “rossa”, sanciscono in vero e proprio ribaltone, con il centrodestra che ha stravinto portandosi al 57,55%, per merito soprattutto della Lega, capofila con il 36,95%. Fra le altre forze della coalizione, Forza Italia è scesa al 5,5%, Fratelli d’Italia è al 10,4%.

Donatella Tesei è il nuovo Governatore della Regione, ottenendo la maggioranza assoluta dei voti con venti punti di scarto sul candidato concorrente Vincenzo Bianconi, che si è fermato al 37,48%. Una vittoria netta sul centrosinistra e soprattutto sui Cinquestelle, che sono crollati al 7,41% mentre il Pd è al 22,33%.

Grande soddisfazione è stata espressa da Matteo Salvini, il quale afferma che il governo “ha i giorni contati”, mentre il leader del M5S Luigi Di Maio riconosce che “l’alleanza non paga”. Più cauto il commento del leader del Pd Nicola Zingaretti, che riflette: “”Un voto non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo”.

Nel frattempo, il Premier Conte, parlando a margine dell’evento “Sindaci d’Italia” organizzato da Poste Italiane, cita Modugno ed afferma: “Non ho niente, ma ho il sole, il cielo e il mare”, commentando l’esito delle elezioni ed i possibili risvolti per il governo giallo-rosso.