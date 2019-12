Elezioni UK: BoJo stravince, Brexit imminente. La sterlina spicca il volo

editato in: da

(Teleborsa) – I conservatori del Premier Boris Johnson ottengono una maggioranza schiacciante alle elezioni in Gran Bretagna, la terza consultazione in meno di cinque anni ed una sorta di referendum sulla Brexit. Al di là delle altre promesse elettorali, che naturalmente sono sopraggiunte, il tema cardine della campagna elettorale era proprio la Brexit – da fare o da rivedere, più soft o più dura – ed i cittadini britannici si sono espressi votando in gran numero e restituendo un risultato che non lascia spazio a dubbi: il Regno Unito vuole uscire dall’UE.

AI CONSERVATORI UNA MAGGIORANZA FORTE – Secondo dati ancora da confermare, i conservatori di Boris Johnson si sarebbero aggiudicati a 358 seggi, una maggioranza non in discussione, contro i 201 assegnati ai laburisti di Jeremy Corbyn, il peggior risultato dal 1935. Il partito Lib-Dem avrebbe preso solo 10 seggi, mentre gli indipendentisti scozzesi ne avrebbero raccolti 48.

IL PREMIER TRIONFA, CORBYN GIA’ A RISCHIO – Grande trionfo per il Premier Johnson che già dai primi exit poll ha dichiarato “Grazie a tutti nel nostro grande Paese, a chi ha votato, a chi è stato volontario, a chi si è candidato. Viviamo nella più grande democrazia del mondo” ed ha aggiunto “ho ricevuto un mandato molto forte, andremo fino in fondo con la Brexit”. Ben altra aria tira sul fronte opposto, dove Jeremy Corbyn è già in uscita. John McDonnell, esponente di punta dei laburisti ha definito il risultato uno “shock” ed ha preannunciato decisioni “appropriate” sulla leadership di Corbyn.

LA STERLINA VOLA DOPO LA CHIUSURA DEI SEGGI – Sul mercato valutario, la sterlina ha letteralmente spiccato il volo contro le principali valute, beneficiando di un quadro più certo dell’ultimo periodo. La sterlina è balzata di circa il 2%, raggiungendo un valore di 1,2057 euro (+1,97%) ed 1,3572 dollari (+2,36%). La Borsa di Londra è attesa in rialzo con il Future sull’indice Footsie che segna un rialzo dello 0,23%.