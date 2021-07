Elezioni RSU, all’ ARAN si avviano per eventuali modifiche al regolamento elettorale

editato in: da

(Teleborsa) – La delegazione sindacale Cisal ha affrontato il tema delle elezioni delle RSU. “C’è un nuovo regolamento da dover approvare ma il sindacato Anief è più che convinto che le elezioni RSU si devono fare e si faranno entro l’aprile prossimo“, afferma il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, aggiungendo “anche le elezioni CSP sono state rinviate, ma si dovranno fare probabilmente nella primavera prossima perché è stato prorogato fino a dicembre l’organo attualmente vigente”.

“E’ un momento importantissimo questo, caratterizzato da maggiori difficoltà dei lavoratori, con questa crisi e con questa pandemia”, sottolinea il sindacalista, aggiungendo “bisogna mostrare proprio ora di avvalorare, di rafforzare, il ruolo delle parti sociali, quindi anche la loro rappresentatività, che dipende dal numero delle deleghe e dal numero degli iscritti”.

“Questo elemento è veramente fondamentale – afferma il leader del sindacato – bisogna ridare la parola ai lavoratori. Sono cambiate tantissime cose ed Anief, rispetto all’ultima rilevazione, è cresciuta in termini di deleghe e di consenso ed ha cominciato ad esercitare la propria rappresentatività nei tavoli nazionali. Cerchiamo di farlo anche nei tavoli locali perché il contratto prevede che se non firmi non puoi partecipare alla relazione di secondo livello, ma già abbiamo nominato dei rappresentanti Anief nelle singole scuole, oltre ad aver eletto le 1.000 RSU che ancora sono in carica”.

Pacifico annuncia “Anief si presenterà di nuovo. L’ultima volta ha presentato 5.000 liste, questa volta cercherà di farlo in ogni scuola, con tantissimi candidati sia fra il personale docente, che ATA ed educativo. Questo è molto importante perché Anief vuole rappresentare tutta la scuola, con tutte le sue componenti con, con un programma preciso che abbiamo incominciato ad illustrare durante le assemblee sindacali tenutesi prima della fine della scuola”.

“Riprenderemo a trattare questi temi al rientro a scuola. Sono temi- ricorda il Presidente di Anief – legati all’indennità di sede, all‘indennità di rischio biologico, all’indennità che deve andare a valorizzare la figura professionale, ma ne riparleremo a settembre con le nuove assemblee e, nel frattempo, noi siamo pronti anche con delle proposte che possono favorire anche il voto online o comunque possono prevedere la presentazione delle liste in modalità telematica, proprio perché non possiamo permettere al Covid di limitare la libertà dei lavoratori italiani”.