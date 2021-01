Elezioni CSPI, Anief presenta liste e candidati per il voto del 13 aprile

editato in: da

(Teleborsa) – “Giovedì pomeriggio nella pagina Facebook di Anief sarà possibile assistere alla conferenza stampa di presentazione della lista “Insieme con con Anief per una scuola giusta”, per il rinnovo delle elezioni del CSPI – Consiglio superiore della pubblica istruzione”. Lo annuncia Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola, ricordando che le elezioni avranno luogo il 13 aprile 2021.

“Non sono elezioni politiche, ma sono elezioni importantissime per il mondo della scuola”, afferma il leader del sindacato, ricordando che qualsiasi associazione e sindacato può presentare la sua lista.

“Anief – anticipa – ha intenzione di presentare la sua lista sia per il personale dell’Infanzia e della Scuola Primaria sia per il personale Scuola media e superiore, ma anche per il personale ATA. In più, Anief presenterà anche le liste per la minoranza slovena, valdostana e tedesca“.

Il sindacato presenterà queste candidature domani, 28 gennaio 2021, con una conferenza stampa, in cui sarà presentato il programma elettorale.

“Bisogna votare queste liste dell’Anief – spiega Pacifico – perché è un’associazione sindacale che nell’ultimo anno, da quando è rappresentativa, ha partecipato a più di 100 incontri con l’amministrazione, portando sempre un’analisi puntuale e specifica su tutti i documenti, ha fatto più di 200 richieste di audizione negli ultimi due anni e poi sono tantissimi gli emendamenti presentati e tantissime le norme approvate con il suo contributo”.

“Ne parleremo nei programmi specifici, ma soprattutto domani pomeriggio presenteremo i 18 candidati delle liste Anief, che si presenteranno alle elezioni”, conclude il Presidente del sindacato, ribadendo che “è’ molto importante, si parlerà di contenuti, si parlerà di norme, ma si parlerà anche di persone, impegni, storie personali e di quello che vogliamo costruire tutti per la scuola italiana”.

Sarà possibile collegarsi alla pagina Facebook di Anief https://www.facebook.com/ANIEF.it e seguire la diretta.