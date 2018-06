Elezioni comunali, oggi è il turno dei ballottaggi. Si vota dalle 7 alle 23

editato in: da

(Teleborsa) – Comunali secondo turno. Oggi, domenica 24 giugno, di scena i ballottaggi. Poco meno di 3 milioni di elettori, per la precisione 2 milioni e 793 mila, dopo 15 giorni di nuovo alle urne. Seggi aperti una sola giornata, dalle 7 alle 23, per eleggere 75 sindaci di comuni di oltre 15 mila abitanti, oltre la guida del III Municipio di Roma. Lo spoglio delle schede subito dopo il termine delle operazioni di voto.

Lo “scontro” è ancora una volta in prevalenza tra centrodestra e centrosinistra, con i Cinquestellein corsa solo ad Avellino, Ragusa, Imola e Terni. I loro elettori potranno comunque costituire l’ago della bilancia in numerosi comuni. Di scena, in sostanza, ancora una volta quel bipolarismo che sembrava definitivamente tramontato. Le città capoluogo dove si vota sono 14, tra cui Ancona, che è anche capoluogo di Regione.