Elezioni, affluenza ai seggi in crescita. Soprattutto in Emilia Romagna

editato in: da

(Teleborsa) – Seggi aperti dalle 7,00 di questa mattina per il voto regionale di oltre 5 milioni di elettori in Emilia Romagna e Calabria. Si chiude alle 23 e immediatamente dopo inizio dello scrutinio. Affluenza in crescita alle 12 sia in Emilia Romagna che in Calabria.

In Emilia Romagna, a mezzogiorno aveva votato il 23,44%, più che il doppio rispetto al 10,77% alla stessa ora nel 2014, precedente consultazione di riferimento nel. In Calabria l’affluenza alle 12 è stata del 10,48%: il dato è in aumento rispetto all’8,85%% delle precedenti elezioni regionali.