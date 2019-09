Elettricità: Gme, aumenta prezzo medio dell’energia

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce il prezzo medio di acquisto dell’energia sulla Borsa Elettrica.

Il valore, nella settimana che si chiude al 1° settembre, si porta a 58,53 euro a MWh, in aumento di 12,61 euro a MWh rispetto a quando registrato la settimana precedente (+27,5%).

A rendere nota la variazione il Gme, il Gestore dei Mercati elettrici , società responsabile in Italia dell’organizzazione e della gestione del mercato elettrico.

Questa conferma in rialzo anche i volumi di energia scambiati dell’8,1%, a 4,1 milioni di MWh, mentre palesa in flessione la liquidità del mercato al 67,5% ( -3,1%).

(Foto: Anton Dmitriev on Unsplash)