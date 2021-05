Elettricità, consumi si confermano in recupero ad aprile

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue il recupero dei consumi elettrici e industriali ad aprile, con una domanda che raggiunge i 24,3 miliardi di kWh, in aumento del 21,7% rispetto ad aprile 2020, falsato dalla pandemia da Covid-19, ed in crescita dello 0,4% rispetto ad aprile 2019. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 37% dei consumi.

E’ quanto rileva Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, indicando che l’indice IMCEI che monitora i consumi industriali dei settori energivori, è tornato sopra i livelli pre-Covid, segnando un aumento del 60% su aprile 2020 e del 6% su aprile 2019, trainato da siderurgia, chimica, meccanica, materiali da costruzioni e metalli non ferrosi. Performance positiva anche su base congiunturale (+1% rispetto a marzo)

Nel mese di aprile, la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per circa l’88% con produzione nazionale (+11% a 21,7 miliardi di kWh) e per la quota restante (12%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. In aumento le fonti termoelettrica (+23,6%) ed eolica (+25,6%). In flessione le fonti idrica (-12,5%), fotovoltaica (-11%) e geotermica (-3,8%).

La domanda di energia elettrica in Italia, nel primo quadrimestre del 2021, è cresciuta del 6,2% rispetto al 2020 (+7,2% in termini rettificati) e in flessione dell’1,5% rispetto al 2019 (in termini rettificati è pari a -1,4%).