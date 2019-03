Elettra, realizzati e connessi 4 impianti dalla controllata Novagreen

editato in: da

(Teleborsa) – Novagreen, società controllata da Elettra Investimenti, ha concluso le attività di realizzazione e connessione alla rete elettrica nazionale di 4 impianti di cogenerazione presso gli impianti sportivi di Chiaravalle e Passetto (Ancona), Gyphus di Perugia e Piscina provinciale di Pescara.

Gli impianti sono stati realizzati in formula Esco, cioè con garanzia dei risultati sugli interventi realizzati e con assunzione dell’onere del finanziamento; Novagreen è una realtà nazionale e prima società italiana specializzata in efficienza energetica ed impiantistica per centri sportivi, entrata a far parte del Gruppo Elettra Investimenti ad ottobre 2018.

Per partecipare al programma di sviluppo intrapreso dal gruppo Elettra, dalla fine del 2018 Novagreen ha esteso la propria presenza operativa a Milano, Cuneo e Padova. Attualmente la società sta realizzando nelle regioni Lazio, Abruzzo e Emilia Romagna altri 5 impianti, che saranno messi in esercizio nelle prossime settimane.