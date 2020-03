Elettra Investimenti, utile netto 2019 a 0,45 milioni

(Teleborsa) –

Elettra Investimenti

chiude l’esercizio 2019 con undi euro, con una crescita di quasi il 3% rispetto al 2018. L’EBITDA è pari a euro 7,32 milioni (euro 8,48 milioni al 31 dicembre 2018) per effetto di un incremento dell’organico a seguito delle acquisizioni effettuate sia di altri costi straordinari.

L’Utile Netto di Esercizio è pari a 0,45 milioni di euro (1,29 milioni nel 2018). Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di non procedere all’erogazione del dividendo e di destinare a riserva l’utile netto

La gestione del Gruppo nell’esercizio in corso rimane orientata al perseguimento degli obiettivi di crescita dimensionale e di diversificazione dell’offerta commerciale definiti nel biennio 2018-2019.

A seguito dell’emergenza nazionale in riferimento al COVID-19, la società ha continuato a mantenere inalterata la propria operatività in quanto operante nel settore dell’Energia (cod. Ateco 35) pur avendo implementato tutte le più severe modalità di lavoro finalizzate alla sicurezza e alla salute del personale.Pur nell’incertezza che caratterizza la situazione attuale, la società ritiene che gli impatti sul business potranno essere contenuti considerando il valore strategico delle attività che realizza il Gruppo per i propri stakeholders, ma anche per il passaggio, relativamente semplice, alle nuove modalità di lavoro coerenti con le nuove disposizion

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato una donazione a favore delle strutture mediche del nostro paese che stanno gestendo l’impatto straordinario della pandemia i corso. La società ha anche deciso di riconoscere un premio produzione di 200 euro lordi ai dipendenti che hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa sul campo.