Elettra Investimenti, Unicredit sottoscrive minibond da 10,5 milioni

Elettra Investimenti ha completato con Unicredit l'emissione di un Minibond da Euro 10,5 milioni, integralmente sottoscritto dalla banca

Piazza Gae Aulenti.

Il prestito obbligazionario ha un prezzo di emissione e di rimborso alla pari, una durata di 72 mesi, di cui 19 di preammortamento, e una duration media di 4,4 anni.

Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione – spiega la società in una nota – sono destinate ad una rimodulazione dell’indebitamento bancario e, in particolare, ad un allungamento delle scadenze in modo da renderle più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi, essenzialmente connessi agli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di generazione di energia di proprietà del Gruppo.