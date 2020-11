Elettra Investimenti, sottoscritto contratto per impianto fotovoltaico

editato in: da

(Teleborsa) – Elettra Investimenti, PMI Innovativa quotata al mercato AIM Italia, operante nella produzione di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel car sharing, ha raggiunto un accordo con la Frascold di Rescaldina (Milano) un accordo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1.310,63 kWp, di cui 345 kWp su pensiline parcheggio.

Con l’impianto fotovoltaico, Frascold avrà una produzione minima garantita di 1.311.940 kWh/anno di energia pulita per soddisfare i propri autoconsumi e un risparmio di emissioni di anidride carbonica pari a 583 t/anno. La società di Rescaldina, terzo produttore mondiale di compressori per l’industria della refrigerazione e del condizionamento dell’aria, non dovrà sostenere alcun investimento per la progettazione e la realizzazione dell’impianto nonché per la sua successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, già compresi per l’intera durata del contratto pari a 12 anni. I ricavi complessivi attesi per Elettra Investimenti dal contratto sottoscritto con Frascold sono pari a circa 2,43 mln di euro.

“Siamo molto soddisfatti della fiducia accordataci da Frascold e dei risultati ottenuti nel 2020 nel settore fotovoltaico – ha commentato Direttore Commerciale di Elettra Investimenti Luciano Burro – Lo scorso anno abbiamo impostato il nuovo piano industriale del Gruppo Elettra investendo risorse e puntando sulla crescita nel settore fotovoltaico. Il successo di Impresa Solare, la nostra Formula ESCo per il fotovoltaico, nasce da una parte dalla valorizzazione delle nostre competenze tecniche di progettazione di impianti e gestione dei servizi di O&M e dall’altra dalla nostra capacità finanziaria di ESCo solida e strutturata”.