Elettra Investimenti riorganizza con incorporazione controllate in Alea Energia

editato in: da

(Teleborsa) – Elettra Investimenti quotata sul mercato AIM Italia ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione nella Alea Energia della Alea Heat & Power e della Idronika, sue partecipate.

L’operazione è finalizzata ad una riorganizzazione interna del gruppo Elettra Investimenti, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale attraverso la concentrazione di tutte le attività operative correlate alla linea di business della generazione di energia in un’unica società.

I Consigli di Amministrazione delle società coinvolte hanno convocato le ispettive Assemblee dei soci in sede straordinaria per deliberare in merito alla fusione, definibile “a cascata” stante il possesso da parte della Alea Energia del 100% del capitale sociale della Alea Heat & Power S.r.l., che a sua volta possiede il 100% del capitale sociale della Idronika.

Si prevede la stipula dell’Atto di fusione entro il quarto trimestre dell’ese-rcizio in corso.