Elettra Investimenti, perfezionata fusione di Alea Service e Tholos PHP

(Teleborsa) – Elettra Investimenti porta a compimento il processo di razionalizzazione dell’articolazione societaria di Gruppo tramite il perfezionamento dell’incorporazione di Alea Service S.r.l. e di Tholos PHP S.r.l. Negli ultimi 12 mesi, la PMI Innovativa operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel car sharing ha operato una sensibile riduzione del numero complessivo delle partecipate, realizzando una struttura sostanzialmente basata su:

– una “Service Company”, Elettra Investimenti S.p.A., che impiega la maggior parte dei dipendenti di Gruppo e eroga, nei confronti di clienti terzi e delle proprie partecipate, servizi di efficienza energetica che includono, oltre al monitoraggio e alle diagnosi energetiche, la realizzazione di impianti fotovoltaici, di microgenerazione, di HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) e interventi di relamping, nonché servizi di gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica;

– una “Asset Company”, Alea Energia S.p.A., che detiene la proprietà di impianti cogenerativi alimentati a gas, olio vegetale e grasso animale, da fonte fotovoltaica e a biogas, questi ultimi gestiti attraverso la Agri Power Plus S.r.l.Alea Energia S.p.A. è inoltre attiva sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento gestito da Terna S.p.A. nel quale si è recentemente aggiudicata in asta una quota di capacità produttiva di energia elettrica di oltre 200MW per gli anni 2022 e 2023;

– e un numero limitato di altre partecipate nelle cui compagini societarie sono presenti soci di minoranza attivamente coinvolti nella gestione operativa delle stesse.

In ragione della valenza del sopradescritto assetto organizzativo, in data 21 dicembre 2019 l’assemblea degli azionisti di Alea Energia S.p.A. ha deliberato di sospendere la partecipazione di quest’ultima alla fusione per incorporazione in Elettra Investimenti S.p.A., dalla stessa assemblea precedentemente deliberata.

