Elettra investimenti, nuove funzionalità per la piattaforma EXACTO

(Teleborsa) – Elettra Investimenti annuncia di aver completato lo sviluppo di nuove funzionalità della propria piattaforma IoT “EXACTO” relative alla partecipazione ai mercati dell’energia.

Le nuove funzionalità consentono di configurare dal web le UVAM – Unità Virtuali Abilitate Miste, collegando tra loro i siti di produzione e di consumo che le compongono, abilitandoli pertanto alla partecipazione al mercato del “Demand Response” per il servizio della riserva terziaria.

La piattaforma EXACTO è collegata ai sistemi di Terna per la trasmissione delle misure e la ricezione dei comandi “Demand Response”. I comandi ricevuti da Terna vengono elaborati da EXACTO per mezzo di un sofisticato algoritmo di ottimizzazione, che determina il piano di produzione ottimale per tutte le macchine appartenenti all’UVAM interessata. Vengono quindi inviati agli impianti i comandi di modulazione, che impostano sui generatori gli opportuni setpoint di produzione.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)