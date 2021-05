Elettra Investimenti, delisting il 4 giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Elettra Investimenti, holding quotata all’AIM Italia che realizza iniziative nel settore energetico, lascerà Piazza Affari il 4 giugno. In particolare, Borsa Italiana disporrà il delisting di azioni e warrant dal 4 giugno e sospenderà le azioni dalle negoziazioni per le sedute del 2 e del 3 giugno 2021, si legge in una nota della società. L’azionista di maggioranza di Elettra Investimenti aveva comunicato a marzo l’intenzione di cedere il controllo della società a Cogeninfra, società attiva nel settore del teleriscaldamento urbano.

Elettra Investimenti ha comunicato la fine dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Orizzonte Uno (società di nuova costituzione controllata al 100% da Cogeninfra) su massime 219.074 azioni ordinarie in circolazione, pari al 5,70% del capitale sociale di Elettra Investimenti, e su massime 183.033 azioni ordinarie rivenienti dall’eventuale esercizio dei warrant. Dal 3 maggio 2021 al 21 maggio 2021 sono state consegnate 152.162 azioni ordinarie e 143.864 warrant di Elettra Investimenti. L’offerente verrà quindi a detenere il 98,258% del capitale della società emittente.

Inoltre, Orizzonte uno ha reso noto che si sono verificati i presupposti per la procedura congiunta con riferimento a tutte le 66.912 azioni ordinarie dell’emittente in circolazione non possedute dall’offerente alla conclusione dell’offerta obbligatoria, pari al all’1,742% del capitale ordinario della società emittente.