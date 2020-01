Elettra Investimenti, controllata GEA si aggiudica contratto manutenzione motori

editato in: da

(Teleborsa) – GEA controllata di Elettra Investimenti si è aggiudicata la gara indetta da Hera per i servizi di manutenzione straordinaria programmata a 30.000 ore, di due gruppi elettrogeni Jenbacher, siti in provincia di Bologna e di Modena, per una potenza installata di 1,8 MW.

GEA è una società attiva nella realizzazione e successiva manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e in cogenerazione, ed opera su tutto il territorio nazionale con contratti full service o tarati sulle specifiche esigenze del cliente.

Il contratto firmato genererà nell’esercizio in corso un fatturato di circa 350.000 di euro.

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)