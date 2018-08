Elettra Investimenti, contratto per realizzazione e gestione impianto di cogenerazione e geotermico

editato in: da

(Teleborsa) – Alea Energia S.p.A., controllata di Elettra Investimenti S.p.A, ha firmato un contratto di investimento con Seren S.r.l. e i suoi attuali soci, Innowatio S.p.A. e Termigas Bergamo S.p.A. ai sensi del quale Alea Energia contribuirà, con il proprio supporto finanziario e tecnico, all’esecuzione di un contratto di rendimento energetico stipulato nel 2015 tra Seren e il Condominio Centrale San Felice (un super-condominio operante nei comuni di Pioltello, Segrate e Peschiera Borromeo, avente una superficie di circa 600.000 mq).

In particolare, il Contratto di Rendimento Energetico prevede: (i) la realizzazione in favore del Condominio di un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a metano e di un nuovo impianto geotermico per la produzione di energia elettrica e termica; e (ii) la successiva gestione, conduzione e manutenzione, per un periodo di nove anni, dell’Impianto nonché la fornitura dell’energia termica. Il completamento dei lavori dell’Impianto è previsto nei primi mesi del 2019.

Con questa operazione il portafoglio ordini del gruppo Elettra supera i 340 milioni di euro.

Le risorse finanziarie necessarie per l’investimento complessivo ammontano a circa 12 milioni di euro e provengono da disponibilità di cassa di Elettra Investimenti per il 15% e per il restante 85% dal ricorso al finanziamento bancario.

Brilla il titolo a Piazza Affari: +3,92%.