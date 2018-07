Elettra Investimenti, contratto 12 anni fornitura elettricità a Nuovo Pignone

editato in: da

(Teleborsa) – Elettra Investimenti ha sottoscritto tramite la controllata Alea Energia con Nuovo Pignone un contratto per la realizzazione di un impianto di cogenerazione da 7,1 MWe, e la fornitura di energia elettrica e termica fino al 2030.

Il contratto della durata di 12 anni con possibilità di rinnovo alla scadenza, prevede: l’acquisto e la gestione da parte di Alea Energia della esistente centrale di cogenerazione da 7,1 MWe di proprietà di Nuovo Pignone S.r.l.; la realizzazione, mediante l’ammodernamento della centrale esistente, di un nuovo impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica costituito da una turbina a gas naturale da 5,3 MW e da una turbina a vapore da 1,8 MW con recupero di calore; la fornitura da parte di Alea Energia a Nuovo Pignone dei vettori energetici e termici di processo per i propri fabbisogni per tutta la durata contrattuale.

La realizzazione del nuovo impianto inizierà non appena ottenute le autorizzazioni previste.