Elettra Investimenti, accordo con CPL Concordia per promozione impianti rigassificazione

(Teleborsa) – Elettra Investimenti e CPL Concordia hanno sottoscritto un accordo commerciale finalizzato alla diffusione nel mercato italiano di nuovi impianti di rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquido) in associazione ad impianti di cogenerazione.

Mediante tale partnership commerciale, CPL Concordia e Elettra Investimenti, per il tramite della controllata di quest’ultima Tholos Php, “intendono realizzare e garantire sistemi di risparmio energetico assicurando la fruizione di gas naturale anche in aree ad oggi non coperte dalla rete di distribuzione di gas naturale”, spiega un comunicato.