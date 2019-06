Eles Semiconductor Equipment, parte l’offerta per entrare nell’Aim

editato in: da

(Teleborsa) – E’ tempo di Ipo per ELES Semiconductor Equipment. La società di Ponterio, in provincia di Perugia, ha fatto partire in data odierna l‘offerta per quotare le proprie azioni ordinarie sul segmento Aim di Borsa Italiana. Secondo quanto riferito da fonti prossime, il book della società specializzata in test su semiconduttori è stato già coperto.

L’offerta è stata basata interamente sull’aumento di capitale che ammonta a 6 milioni di euro, più l’opzione greenshoe. Questa, sempre secondo la fonte, si concluderà l’11 giugno.