Eles presenta concept R.E.T.E. a big globali del settore chip

(Teleborsa) – Eles ,nuova matricola di Borsa nel settore del testing della microelettronica, annuncia di aver appena concluso presso la Israeli Air Force House di Herzliya (località a Nord di Tel Aviv), la prima milestone del suo business model, ossia la presentazione della sua offerta a primari gruppi mondiali della microelettronica: INTEL, AMAZON, WESTERN DIGITAL, MELLANOX, ALTERA, TOWER SEMICONDUCTORS, RAFAEL, RAMON CHIPS.

Grazie al partner israeliano, ATS- Engineering, e alla partecipazione da parte delle aziende leader della Silicon Valley Israeliana, ELES ha avuto l’opportunità di presentare il concept “R.E.T.E. the new Reliability frontier for Automotive and Mission Critical applications”,

“R.E.T.E. è l’unica strada per produrre chips con zero difetti. Tutti i nostri interlocutori avranno la possibilità di testare R.E.T.E. sui loro prodotti, utilizzando i nostri sistemi presenti nei laboratori di ATS Engineering. ELES, inoltre, fornirà la propria consulenza direttamente ai designers dei clienti attraverso l’erogazione dei servizi di applications co-engineering, vero e proprio elemento distintivo dell’offerta R.ET.E.”, afferma Antonio Zaffarami, Presidente di ELES.