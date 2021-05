Eles, nuovo cliente USA: al via collaborazione per sviluppo e fornitura applicazioni Aerospace & Defence

editato in: da

(Teleborsa) – Eles, fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Automotive e

Mission Critical, ha ricevuto un ordine da un nuovo cliente dagli Stati Uniti con cui avvierà una collaborazione per lo sviluppo del mercato per applicazioni Aerospace & Defence.

Tale partnership si svilupperà su due ambiti: collaborazione sul mercato per la vendita delle soluzioni Eles ed erogazione di servizi di affidabilità tramite il laboratorio di proprietà del nuovo Cliente. L’azienda Cliente e Partner, infatti, offre al mercato “Mission critical” dispositivi ad alta affidabilità, selezionati tramite attività di qualifica e screening per assicurare il livello di robustezza necessario.

La scelta di collaborare con Eles – spiega una nota – nasce infatti dall’elevata esigenza di affidabilità richiesta per questa tipologia di applicazioni per cui la metodologia R.E.T.E. (Reliability Embedded Test Engineering) proposta da Eles offre i migliori risultati.



L’universalità del tester ART offre altresì il grande vantaggio di poter indirizzare tutte le tipologie di dispositivi con un’unica piattaforma di test, sia a livello di singolo Chip che a livello di Schede Elettroniche (ECU).

Eles e il nuovo Partner collaboreranno strettamente sui Clienti finali dove l’azienda sarà responsabile dello sviluppo e fornitura delle applicazioni.