Elenchi aggiuntivi GPS, importante presentare domanda e ricorrere per gli esclusi

Ancora una volta Anief in prima linea per tutelare le aspettative dei precari con l’obiettivo di costruire una scuola migliore che possa contare su personale non precario ma assunto nei ruoli. A ribadirlo il Presidente Marcello Pacifico sottolineando che “sono gli ultimi giorni per presentare la domanda per inserirsi nelle graduatorie aggiuntive delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ndr) della prima fascia”.

“E’ molto importante perchè chi sarà inserito – sottolinea Pacifico – potrà partecipare alle prossime immissioni in ruolo per quest’anno”. Chi ha diritto a inserirsi nella prima fascia? “Chi ha conseguito l’abilitazione e chi la conseguirà entro il 31 luglio – spiega Pacifico precisando che “come Anief abbiamo deciso di allargare questa platea – nel rispetto della Costituzione e della Corte Europea – a tutti quelli che hanno fatto domanda, ad esempio, per partecipare all’ultimo concorso a cattedra, all’ultimo concorso per prendere un’abilitazione e dopo un anno non hanno avuto attivato i corsi”.

“Già in passato – prosegue Pacifico – Anief ha dimostrato di vincere il contenzioso e siamo pronti a ripeterci grazie al supporto dei nostri avvocati: è importante per tutti coloro che hanno partecipato a concorso abilitante o ordinario, presentare la domanda, bisogna farlo ora, entro il 24 luglio”.



La platea riguarda anche quanti sono risultati idonei all’ultimo concorso straordinario: “Anief sostiene – e il Tribunale ci ha dato ragione già in passato – che chiunque si abilita a un concorso ordinario quando lo vince è abilitato, senza dover aspettare l’anno di prova”.

Per questo – esorta Pacifico – “è importante che presentino domanda tutti gli idonei dell’ultimo concorso straordinario, i vincitori, così come chi ha provato il concorso Stem, chi sta per laurearsi in scienze della formazione primaria o, ancora, chi conseguirà il titolo di specializzazione o abilitazione nei prossimi mesi”.