Election Day: i partiti fanno le prime mosse

(Teleborsa) – In vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo prossimo, i partiti fanno le prime mosse.

Il Partito democratico ha chiesto a Pier Carlo Padoan la disponibilità a candidarsi alle elezioni del 4 marzo, e il Ministro dell‘Economia ha accettato.”Ci sono stati dei colloqui e io mi sono reso disponibile”, ha spiegato il ministro dell’Economia.

Per una conferma che arriva, si prospetta una rinuncia.

Roberto Maroni governatore della Regione Lombardia non si proporrà per il secondo mandato “per motivi personali”. Lo ha confermato alla riunione di Giunta lo stesso esponente della Lega.

Confermo che non mi ricandiderò – ha detto Maroni – una decisione che ho preso in piena autonomia, una scelta personale, che ho condiviso con Salvini e Berlusconi tempo fa. Non andrò in pensione – spiega – ma sono naturalmente a disposizione per il futuro”.