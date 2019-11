El.En., il gruppo consolida la sua presenza in Cina nel settore del taglio laser

editato in: da

(Teleborsa) – El.En. S.p.A., leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, con una operazione, totalmente autofinanziata, ha ulteriormente consolidato il proprio business cinese del taglio laser della lamiera.

In data odierna – fa sapere la Società in una nota – sono stati infatti sottoscritti in Wuhan (PRC) i contratti per l’acquisizione della quota di minoranza nelle società cinesi Penta-Laser Equipment (Wenzhou) e Penta-Chutian Laser (Wuhan). L’intero capitale della Wuhan Penta Chutian, di cui Ot-Las S.r.l. detiene già il 55% delle quote, sarà acquisito da Penta Laser Equipment Wenzhou.

A seguito di tale accordo il principale socio di minoranza della Penta Wenzhou, già controllata da Ot-Las S.r.l. al 53,53% prima della operazione odierna, cede in virtù dei contratti sottoscritti, la sua partecipazione pari al 29,7% a Ot-Las a fronte di un corrispettivo di 155 milioni di Renminbi (circa 20 milioni di euro) da versare in contanti al momento del closing ed un earn out di 40 Milioni di Renminbi (circa 5 milioni di Euro al cambio attuale) da corrispondere al verificarsi di particolari circostanze, e più specificatamente l’eventuale IPO della Penta Wenzhou entro i 5 anni dalla data odierna. Il gruppo – si legge nella nota – finanzierà l’operazione di acquisizione delle suddette quote con la liquidità disponibile, senza ricorrere a indebitamento.

A seguito di tale acquisizione Ot-Las S.r.l. verrà quindi a detenere l’83,23% della Penta Laser Wenzhou che diventerà holding operativa delle attività cinesi nel settore. La società di Wenzhou infatti possiederà il 100% della Penta Chutian Wuhan che si aggiunge alla già posseduta Penta Laser Technology (Shandong), mentre le quote di minoranza della Penta Laser Wenzhou sono detenute dal management italiano e cinese della società.

I risultati consolidati delle società cinesi oggetto della operazione hanno evidenziato nel 2018 un fatturato di 712,4 milioni di Rmb (91,2 Milioni di Euro) un EBITDA di 71,0 Mln di Rmb (9,1 Milioni di Euro) ed un utile netto di 52,2 milioni di Renminbi (6,7 milioni di euro).

L’operazione – fa sapere El.En. – consente al Gruppo di rendere più snella la struttura organizzativa che riunisce un insieme di società, controllate dalla Ot-Las S.r.l., dedite all’attività di produzione e vendita di sistemi di taglio laser per applicazioni industriali. Di queste fa parte anche la Cutlite Penta S.r.l., detenuta al 100% da Ot-Las S.r.l., che opera nello stesso settore nella nuova sede di Prato.

L’operazione infine – si legge nella nota – “non avrà alcun impatto sulla guidance sui risultati consolidati di Gruppo per l’esercizio 2019 recentemente aggiornata”.

