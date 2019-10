Eicma, presentata a Milano 77esima edizione “da record”

editato in: da

(Teleborsa) – “Un’edizione da record”. Sono queste le parole usate dal presidente di Eicma, Andrea Dell’Orto, per definire la 77esima edizione di Eicma, l’esposizione internazionale del ciclo e motociclo in programma dal 5 al 10 novembre 2019 alla Fiera Milano-Rho.

Alla kermesse intitolata “Moto rivoluzionario” – titolo scelto come tributo al tessuto imprenditoriale globale per l’impegno nel progresso dei prodotti e nell’evoluzione del comparto ma anche omaggio al genio di Leonardo Da Vinci nel 500esimo anniversario della sua scomparsa – saranno presenti 1.800 espositori da 43 paesi. “Avremo 2 padiglioni in più rispetto all’anno scorso, anteprime eccezionali e un occhio sempre attento verso l’innovazione” ha annunciato Dell’Orto durante la presentazione dell’evento al Belvedere di Palazzo Pirelli a Milano che ha visto la partecipazione del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, dell’ad di Fiera Milano S.p.A. Fabrizio Curci, del direttore delle relazioni esterne di ICE Giovanni Rodia e del direttore regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo Mauro Federzoni.

A Rho i costruttori metteranno in scena “il fermento tecnologico” che caratterizza l’industria delle due ruote. Oltre al tradizionale Motolive, contenitore racing giunto alla sua 15esima edizione – fanno sapere gli organizzatori – sarà dedicato spazio alle startup del settore, per aprire uno squarcio sul futuro della mobilità, e all’elettrico, con la possibilità di effettuare test drive sulle E-Bike nel Padiglione 18 della Fiera. A Milano, invece, spazio per Ridemood, un contenitore di eventi organizzati in città nei giorni della 77esima edizione dell’esposizione.

Nel suo intervento Fontana ha ricordato la centralità economica dell’intero comparto e ha sottolineato l’attenzione posta sulla mobilità elettrica nell’edizione 2019: “Si parla molto di elettrico – ha detto il Governatore – e questo va nella direzione voluta da Regione Lombardia”.

All’edizione 2019 di Eicma, di cui Intesa Sanpaolo è main sponsor, il 60% degli espositori provengono dall’estero. Un dato, ha sottolineato Dell’Orto, che dimostra “l’attrattivita’” dell’esposizione. “In questo orizzonte il Made in Italy – ha aggiunto – gioca ancora un ruolo molto importante: l’intera filiera nazionale legata alla due ruote è protagonista nel mondo per qualità, stile, sostenibilità e innovazione”

Trend del mercato – “Il mercato delle due ruote ha un trend positivo anche per il 2019, al contrario di quanto sta accendendo nel settore auto” ha affermato Dell’Orto. Se nei primi nove mesi dell’anno sono stati venduti 213.500 mezzi (+6,4% sul 2018), “per fine anno – ha sottolineato il presidente di Eicma – confermiamo la crescita del 6% e puntiamo a superare i 250mila veicoli immatricolati”. I dati dei primi nove mesi dell’anno – ha aggiunto – “confermano che l‘Italia è il primo paese europeo come produzione delle due ruote. Anche “la produzione delle bici va bene. Nel 2018 sono state prodotte 1,6 milioni di biciclette e la tendenza è confermata anche per quest’anno. Registriamo un incremento dell’e-bike che ha una tendenza molto buona”.