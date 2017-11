Ei Towers, utili e ricavi in aumento nei nove mesi

(Teleborsa) – I risultati economico-finanziari di Ei Towers dei primi nove mesi 2017 sono ampiamente in linea con la guidance comunicata al mercato e con i piani aziendali.

In particolare i ricavi caratteristici sono stati pari a 196,7 milioni di euro, in crescita (+5,4%) rispetto al dato dello stesso periodo dell’anno precedente.

L’utile netto, dopo aver contabilizzato oneri finanziari netti per 7,4 milioni ed imposte di competenza per 20 milioni, si è attestato a 43,5 milioni, pari al 22,1% dei ricavi caratteristici ed in crescita del 25,3% rispetto al dato riesposto dell’anno precedente.

Sulla base dei dati consuntivi dei primi nove mesi e dell’andamento ad oggi prevedibile della gestione, si ritiene di poter conseguire nell’esercizio un EBITDA Adjusted nell’intorno di euro 130 milioni.