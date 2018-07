EI Towers, Mediaset e F2i lanciano OPA a 57 euro/azione

editato in: da

(Teleborsa) – 2i Towers (60% F2i e 40% Mediaset) ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto (OPA) sull’intero capitale di EI Towers, la società delle torri del Biscione, a 57 euro per azione.

Quanto messo sul piatto incorpora un premio del 15,6% rispetto alla chiusura di ieri del titolo EI Towers in Borsa a quota 49,3 euro.

“Mediaset ha stretto una partnership con il fondo infrastrutturale F2i SGR con l’obiettivo di rafforzare la strategia di focalizzazione sul core business della televisione gratuita” – spiega la società in una nota -. “L’Offerta pubblica di acquisto annunciata da 2i Towers sulla totalità delle azioni EI Towers è un’operazione che va esattamente in questa direzione. E proprio poiché il business delle torri di trasmissione riveste un ruolo strutturale nel business tv, Mediaset ha deciso di investire in 2i Towers Holding, società che possiede il 100% di 2i Towers, con un’importante quota di minoranza”.

Molto rilevante – continua Mediaset – anche il fatto che “sotto la guida di un fondo istituzionale, EI Towers acquisisca il ruolo di operatore indipendente, uno status che consentirà di partecipare più agevolmente al processo di consolidamento del business delle torri broadcasting e di quelle telefoniche in atto a livello nazionale e internazionale”.

OBIETTIVO DELISTING

L’offerta è finalizzata all’ottenimento della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie di EI Towers da Piazza Affari.