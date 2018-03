(Teleborsa) – Blackrock, lo scorso 6 marzo 2018, ha acquisito una quota azionaria in EI Towers del 9,125%.

In particolare il 9,064% riguarda quote aventi diritti di voto, mentre lo 0,061% si riferisce ai contratti per differenza (CFD), che non prevedono date di scadenza.

Lo si apprende dalle comunicazioni di Consob relative alle partecipazioni rilevanti.