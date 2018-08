EI Towers, il 27 agosto al via l’OPA di 2i Towers

editato in: da

(Teleborsa) – Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’OPA promossa da 2i Towers ((60% F2i e 40% Mediaset) sulla totalità delle azioni ordinarie di EI Towers.

Il periodo di adesione all’offerta avrà inizio alle ore 8.30 del giorno 27 agosto 2018 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17.30 del giorno 5 ottobre 2018, estremi inclusi. Pertanto, il 5 ottobre 2018 rappresenterà l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione e ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini.

Il corrispettivo offerto da 2iTowers per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta è pari a 57 euro e – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all’Offerente – sarà interamente versato in contanti il giorno 12 ottobre 2018 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Qualora ne ricorrano i presupposti, i termini per aderire all’offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo al 12 ottobre 2018, e, dunque, per le sedute del 15, 16, 17, 18 e 19 ottobre 2018 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

In caso di riapertura dei termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione durante quel periodo avverrà il 26 ottobre 2018 (salvo proroghe).