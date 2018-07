EI Towers, i conti del primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – EI Towers ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 135,4 milioni, in crescita del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017.

L’utile netto si è attestato a 34,1 milioni, in aumento del 20,3% mentre l’Ebitda ha raggiunto i 68,5 milioni (+4,2%).

La posizione finanziaria netta è negativa per 360,7 milioni.

OUTLOOK INTERO ANNO

I dati del primo semestre sono “ampiamente in linea con quanto previsto dal management” – spiega una nota del Gruppo -. Considerando le operazioni di acquisizione di asset e società del business tower già effettuate nel periodo e già programmate nel secondo semestre, nonché sulla base dell’andamento ad oggi prevedibile della gestione, “EI Towers ritiene di poter conseguire per l’intero esercizio un Ebitda adjusted leggermente superiore a 138 milioni e in linea con l’attuale consensus”.