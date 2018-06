Efficienza energetica, ENEA presenta il 7° Rapporto annuale

editato in: da

(Teleborsa) – L’efficienza energetica rappresenta una delle soluzioni per un sistema energetico più sostenibile, assieme alla diversificazione delle fonti ed al maggior uso delle rinnovabili. Un fattore critico per il futuro ed un importante elemento per combattere la povertà energetica e per la competitività del Paese.

Sullo stato dell’arte in termini di efficienza energetica si farà il punto domani 19 giugno 2018, quando ENEA presenterà il 7° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE), che illustra i risparmi energetici conseguiti in Italia, con focus su buone pratiche, diagnosi energetiche e nuovi trend nei diversi settori di uso finale dell’energia, strumenti di finanziamento,

povertà energetica.

Il rapporto sarà presentato presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari, a Roma, assieme al Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Un’occasione per fare il punto con istituzioni e imprese sulle opportunità che offrirebbero interventi di recupero dei grandi condomini costruiti negli anni ‘50, ‘60 e ’70 nelle periferie urbane sia dal punto di vista ambientale che socio-economico con la ripresa del settore edilizio e il contrasto alla povertà energetica. Va ricordato che proprio ENEA ha lanciato lo scorso febbraio la campagna “Fai il cappotto al tuo palazzo”.

La giornata sarà inoltre l’occasione per focalizzare l’attenzione delle istituzioni e delle imprese sullo stato attuale del parco immobiliare nazionale e le opportunità economico-ambientali derivanti da capillari e condivise strategie di riqualificazione energetica degli edifici.