Efficienza energetica e antismog, ENEA apre primo centro servizi in Lombardia

(Teleborsa) – L’ENEA, grazie a un accordo con la Città metropolitana di Milano, apre il suo primo Centro di Consulenza Energetica Integrata della Lombardia.

L’obiettivo, è la trasformazione del territorio milanese in un’area sempre più green attraverso tecnologie e servizi volti a promuovere l’efficienza energetica nella riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato e la razionalizzazione energetica e gestionale dell’illuminazione pubblica; ridurre i consumi di combustibili fossili e le emissioni dannose per la salute e l’ambiente, migliorando la qualità dell’aria con tecnologie e pratiche sostenibili; trasferire innovazione hi-tech alle imprese del territorio per favorirne la competitività.

“ENEA porta a Milano il proprio bagaglio di competenze tecnico-scientifiche e tecnologie, per offrire ai cittadini e alle PA locali strumenti utili per garantire servizi energetici più sostenibili e competitivi e affrontare le problematiche dell’ambiente e della salute” – sottolinea il presidente dell’ENEA Federico Testa -. “L’ENEA può dare un contributo significativo alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare – continua Testa – sostenendo con politiche e strumenti adeguati interventi di deep renovation’ che potrebbero abbattere i consumi energetici del 40% nella Pubblica Amministrazione e di oltre il 60% nei condomini più energivori, in particolare di quelli costruiti tra gli anni ‘50 e ’70 molto diffusi nelle nostre periferie”.

“Iniziative come questa vanno nella direzione giusta, perché ci aiutano a creare sempre più cultura in materia di sostenibilità ambientale a tutti i livelli, sia di pubblica amministrazione sia di privati”, ha rilanciato il sindaco della Città metropolitana di Milano Giuseppe Sala.