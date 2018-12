Effetto Shutdown: dati macro USA a rischio rinvio

editato in: da

(Teleborsa) – Molti dati macro USA in calendario potrebbero saltare nei prossimi giorni, a causa dello Shutdown, il blocco degli uffici governativi imposto dalla mancata approvazione del Bilancio.

E’ quanto riferiscono fonti del US Department of Commerce, che controlla varie agenzie come ad esempio il Census Bureau e il Bureau of Economic Analysis.

“A causa della sospensione degli stanziamenti del Congresso per l’anno fiscale 2019, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti è chiuso”, informa un messaggio sul sito web del Dipartimento del Commercio.

Il Department of Commerce pubblica mensilmente o trimestralmente statistiche chiave come il PIL, l’inflazione, i redditi e consumi personali, il commercio e le statistiche sulle abitazioni.