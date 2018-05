Effetto cedole a Piazza Affari. Resta in tensione lo Spread

editato in: da

(Teleborsa) – Si attenuano le tensioni sull’azionario italiano, che risale dai minimi a metà seduta dopo un avvio in forte calo.



I principali indici di Piazza Affari viaggiano ora poco sotto la parità mentre sale l’attese per la salita al Colle dei leader di Lega e Movimento 5 Stelle,chiamati a riferire al Presidente della Repubblica sull’accordo di Governo e sul nome del futuro Premier.

A pesare sul listino milanese sono ora soprattutto i numerosi stacchi cedola che interessano diverse società, anche del FTSE Mib.

Restano osservati speciali i movimenti sul mercato dei titoli di Stato, in particolare lo Spread tra il BTP decennale e il Bund tedesco, che si conferma a 170 punti base, con un incremento di 6 punti base. In tensione anche il rendimento del BTP decennale, al 2,26%.

Bene, invece, le altre principali Borse europee, oggi orfane di Francoforte e Zurigo chiuse per festività. Driver al rialzo i segnali di pace tra Stati Uniti e Cina sui dazi.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. Tra le commodities, debole l’oro, che scambia con un calo dello 0,62%, mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) si attesta a 71,42 dollari per barile.

Tra i mercati del Vecchio Continente Londra corre con un guadagno dello 0,80%, avviandosi a chiudere su nuovi massimi di sempre. Bene anche Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,74%.

Piazza Affari continua invece la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 25.635 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,31%), come il FTSE Italia Star (0,5%).

Tra i best performer di Milano, in evidenza Fiat Chrysler con un rialzo del 3,97% mentre continuano a circolare i rumors sulla possibile revisione della produzione in Italia.

Pioggia di acquisti anche su Saipem (+3,41%), CNH Industrial (+3,38%) e Prysmian (+2,35%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su UnipolSai, che lascia sul parterre il 5,49%, Intesa Sanpaolo -5,40%, Generali Assicurazioni -3,60% e Banca Generali -3,23%. Tutte queste società staccano la cedola.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, ERG (+4,88%) e Fincantieri (+4,34%). Quest’ultima è oggi sotto i riflettori in quanto l’attuale Presidente, Giampiero Massolo, è in corsa per la Premiership.