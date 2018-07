Effervescente l’indice delle aziende sanitarie (+1,76%), seduta effervescente per Amplifon

editato in: da

(Teleborsa) – Slancio per il comparto sanitario italiano che non tiene conto dell’andamento in frazionale ribasso dell’EURO STOXX Health Care.

Il FTSE Italia Health Care avvia a quota 160.605,73 con un miglioramento di 2.807,17 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole il comparto sanitario dell’Area Euro che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 857,92, dopo un avvio a 860,97.

Nel listino principale, progresso di scarsa entità per Recordati, che scambia in salita dello 0,61%.

Tra le mid-cap italiane, brilla Amplifon, che passa di mano con un aumento del 4,73%.

Bilancio positivo per Diasorin, che vanta un progresso dello 0,54%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell’indice sanitario, punta con decisione al rialzo la performance di Molmed, con una variazione percentuale dell’1,79%.