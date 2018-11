Effervescente l’indice del settore telecomunicazioni (+2,11%)

editato in: da

(Teleborsa) – Slancio per il comparto telecomunicazioni in Italia che non tiene conto dell’andamento in frazionale ribasso dell’EURO STOXX Telecommunications.

Il FTSE Italia Telecommunications avvia a quota 11.291,61, con un miglioramento di 229,07 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l’indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 289,66, dopo un avvio a 290,53.

Tra i titoli del FTSE MIB, vigoroso rialzo per Telecom Italia, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,79%.