Effervescente l’indice del settore alimentare italiano (+3,22%), seduta effervescente per la Doria

(Teleborsa) – Slancio per il comparto alimentare a Piazza Affari che non tiene conto dell’andamento in frazionale ribasso dell’EURO STOXX Food & Beverage.

Il FTSE Italia Food & Beverage avvia a quota 79.839,87, con un miglioramento di 2.547,52 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole il settore Alimentare europeo che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 526,24, dopo un avvio a 529,36.

Tra le azioni più importanti dell’indice alimentare di Milano, effervescente Campari, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,65%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, protagonista la Doria, che chiude la seduta con un rialzo del 8,45%.

Brillante rialzo per Bioera, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,02%.

Allunga timidamente il passo Centrale del Latte D’Italia, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,73%.