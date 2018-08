Effervescente il settore commodities italiano (+1,90%), andamento rialzista per Tenaris

editato in: da

(Teleborsa) – Slancio per il comparto materie prime dell’Italia che non tiene conto dell’andamento in frazionale ribasso dell’EURO STOXX Basic Resources.

Il FTSE Italia Basic Resources avvia a quota 38.689,06 con un miglioramento di 726,69 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole il settore materie prime dell’Area Euro che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 267,85, dopo un avvio a 268,53.

Tra i titoli del FTSE MIB, seduta vivace oggi per Tenaris, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,97%.