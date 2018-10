Effervescente il comparto media dell’Italia (+1,51%), exploit di Italiaonline

editato in: da

(Teleborsa) – Slancio per l’indice media italiano che non tiene conto dell’andamento in frazionale ribasso dell’EURO STOXX Media.

Il settore Entertainment & Media avvia a quota 10.306,94 con un miglioramento di 155,12 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l’indice del settore Media europeo che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 221,51, dopo un avvio a 222,07.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice media, seduta decisamente positiva per Mediaset, che tratta in rialzo del 2,52%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, brilla Italiaonline, che passa di mano con un aumento del 8,15%.

Decolla Giglio Group, con un importante progresso del 3,47%.

In evidenza Poligrafici, che mostra un fortissimo incremento del 2,16%.