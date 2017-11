Editoria: Time a nozze con Meredith? Titolo vola a Wall Street

(Teleborsa) – Seduta da brivido per Time. Il titolo del gruppo che pubblica l’omonimo magazine e, tra gli altri, anche “People” e “Sports Illustrated” sta guadagnando il 26% al New York Stock Exchange, raggiungendo i 15,95 dollari.

A mettere il turbo indiscrezioni di stampa secondo cui un altro gruppo editoriale, Meredith, avrebbe messo gli occhi su Time.

Meredith avrebbe portato a casa 600 milioni di dollari da parte di una sussidiaria della Koch Industries, una delle aziende private più grandi degli Stati Uniti e facente capo ai fratelli Charles e David Koch.

Non è la prima volta che l’editore di riviste come “Better Homes”, “Gardens” e “Family Circle” punta a comprare Time: un tentativo fallì nel 2013 e un’altro andò a rotoli a inizio anno.

Se il matrimonio avesse luogo, i due gruppi avrebbero più risorse per affrontare al meglio le sfide dell’era dei media digitali.

In questi mesi il settore editoriale è al centro di diversi tentativi di consolidamento. Il mese scorso Hearst ha raggiunto un accordo per rilevare Rodale, editore di “Men’s Health” e “Runner’s World”. Inoltre, “Rolling Stone” è in vendita.