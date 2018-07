Editoria: nasce la Giuffrè Francis Lefebvre

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stata perfezionata la fusione per incorporazione di Memento Francis Lefebvre in Giuffrè Editore, che cambia la sua ragione sociale in Giuffrè Francis Lefebvre. L’operazione straordinaria, che coinvolge anche le due società controllate da Giuffrè Editore, Infogiuridica e Giuffrè Informatica, crea un gruppo con un fatturato a livello aggregato da circa 60 mln di euro e 220 dipendenti.

A seguito della fusione tra Memento e Giuffrè, conseguenza dell’ingresso, nel novembre 2017, di Giuffrè Editore nel Gruppo Editions Lefebvre Sarrut, multinazionale leader a livello europeo nell’editoria professionale legale e fiscale, Giuffrè Francis Lefebvre sarà organizzata in due divisioni operative: Editoria e Formazione che realizzerà corsi in aula e online accreditati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

INNOVAZIONE FA RIMA CON FUTURO -“Questa fusione nasce dalla volontà di affiancare in maniera sempre più puntuale ed efficiente i professionisti in ogni fase del loro lavoro. Proseguiamo sulla strada dell’innovazione digitale e svilupperemo ulteriormente l’offerta con nuovi servizi e soluzioni integrate valorizzando i punti di forza e gli elementi che distinguono, in ambiti complementari, le eccellenze di Giuffrè e Memento”, sottolinea il dg di Giuffrè Editore Giuseppe De Gregori, anticipando le linee del piano industriale di crescita, che guarda al mercato delle imprese.