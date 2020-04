Edison rivede accordo vendita E&P a Energean

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Edison ha approvato alcune modifiche ai termini dell’accordo di vendita del 100% di Edison Exploration and Production (E&P) e delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi alla Energean Oil and Gas. L’operazione era stata annunciata il 4 luglio 2019.

Fra le principali modifiche l’esclusione dal perimetro dell’operazione degli asset di Edison E&P in Algeria a pieno regime ad agosto 2018. Per questi asset, Edison ha quindi avviato un’operazione di trasferimento infragruppo al fine di escluderli dal perimetro di cessione e rivalutare in un secondo momento la loro vendita.

La transazione resta determinata sulla base di un enterprise value pari a 750 milioni di dollari, a cui si aggiungerà un corrispettivo ulteriore di 100 milioni di dollari all’avvio della produzione del giacimento di gas di Cassiopea in Italia. Sono stati invece esclusi dal corrispettivo, a causa dell’impatto limitato, alcuni benefici fiscali di natura incerta e la maturazione di interessi sul corrispettivo stesso a decorrere dal 1° gennaio 2019 sino al closing dell’operazione stessa.

L’effetto complessivo è stimato in un minor beneficio di circa 150 milioni di dollari in termini di variazione della posizione finanziaria netta di Edison a seguito dell’operazione.