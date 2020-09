editato in: da

(Teleborsa) – Il verbale del Consiglio di Amministrazione di Edison, che nella riunione del 17 settembre 2020 ha approvato il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione in Edison di Edison International Holding NV (società di diritto olandese direttamente e interamente controllata da Edison Spa), è stato iscritto in data 18 settembre 2020 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

Lo fa sapere la stessa Edison con una nota.