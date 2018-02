Edison, Ebitda in aumento ma l’outlook è cauto

(Teleborsa) – Perdita in calo e Ebitda in crescita per Edison nel 2017.

La società energetica ha archiviato l’esercizio con un risultato netto negativo per 176 milioni di euro, in riduzione rispetto al passivo di 389 milioni di euro messo a bilancio nel 2016. Tale dato, ha spiegato il Gruppo, risente dell’effetto temporaneo della volatilità legata all’attività di copertura su commodity e cambi e delle svalutazioni da impairment prevalentemente sulle attività E&P.

Il margine operativo lordo (Ebitda) è passato invece da 653 a 803 milioni di euro, mentre i ricavi sono scesi a 9,9 miliardi di euro rispetto agli 11 miliardi del precedente esercizio.

In forte miglioramento l’indebitamento a 116 milioni di euro dagli 1,062 miliardi al 31 dicembre 2016. Questo “permetterà di sostenere lo sviluppo della società nelle rinnovabili, nell’efficienza energetica e nel mercato retail”, afferma Edison.

Cauto l’outlook: “In un contesto di mercato caratterizzato da uno scenario prezzi e margini meno favorevole rispetto al 2017, Edison prevede che il margine operativo lordo del 2018 si collochi nell’intervallo tra 670 e 730 milioni di euro“.

Il mercato non sembra aver accolto positivamente i numeri diffusi dal Gruppo: le azioni Edison di risparmio stanno infatti cedendo il 2,31% a 0,972 euro.